Inklusiven Spielplatz entsteht im Branitzer Park

COTTBUS (kobinet) Heute stellten die Fröbel-Gruppe und die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und das Schloss Branitz als Projektpartner ihr gemeinsames Projekt für einen ersten inklusiven Spielplatz Südbrandenburgs vor. In der Gutsökonomie von Branitz entsteht ein Spielpatz für Kinder mit und ohne Handicap mit aktiver Beteiligung von Kindern aus elf Fröbel-Kindergärten der Stadt Cottbus, die sich dafür in den vergangenen Wochen an Projekttagen im Branitzer Park mit der Parklandschaft, dem Spielplatzareal und inklusiven Spielplatzbedingungen vertraut gemacht und Ideen für die Spielplatzgestaltung entworfen haben.

Der Schirmherr dieses Projekts Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, erklärte bei diesem Anlass in Branitz: „Ich freue mich sehr, dass ich heute den Auftakt zur Gestaltung eines inklusiven Spielplatzes geben kann. In Deutschland gibt es zu wenig inklusive Spielplätze, auf denen Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam Spaß haben können. Und das ist ungemein wichtig. Denn nur, wenn Kinder mit und ohne Behinderungen unbeschwert gemeinsam spielen und groß werden können, ist echte Inklusion möglich. Im gemeinsamen Spiel werden Vorurteile und Barrieren abgebaut und ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, tritt in den Hintergrund. Dass dieses Vorzeigeprojekt nun gerade in Cottbus geplant wird - der Stadt, in der ich seit langem lebe - freut mich natürlich besonders.“

Die Erneuerung des Spielplatzes wurde durch eine Spenden­übergabe des Cottbuser Ferienspaßpasses angestoßen. Durch die Teilnahme der VR Bank Lausitz am Crowdfunding-Projekt und zusätzliche Spenden der Kirchengemeinde St. Nikolai konnte ein erstes inklusives Spielgerät bereits finanziert werden.