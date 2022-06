IGEL-Podcast: Was du einen behinderten Menschen auf gar keinen Fall fragen darfst

Bad Segeberg (kobinet) "Was du einen Menschen mit Behinderung auf gar keinen Fall fragen darfst", dieser Frage geht der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, in der neuesten Ausgabe des Podcast aus seiner eigenen Sicht als blinder Mensch nach.

"Ich als blinde Person bin gekennzeichnet durch meinen Stock oder meinen Hund. Der Soldat durch seine Uniform. Beide sind wir sichtbar und somit auch angreifbar! Aber wir sind nicht nur angreifbar, sondern wir dürfen auch sensibilisieren – jeder auf seine Art! Was der Soldat mit mir gemeinsam hat erfährst du in dieser Episode. Und vor allem was du einen Menschen mit Behinderung auf gar keinen Fall fragen darfst, das verrate ich dir aus meiner Sicht", schreibt Sascha Lang in der Ankündigung des neuesten IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts