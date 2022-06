Beim Umgang mit Demenz neue Wege wagen

BERLIN (kobinet) Ende September wird in Mülheim an der Ruhr der 11. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) stattfinden. Er steht unter dem Motto „Demenz: Neue Wege wagen?!“ Der Kongress wird ein Treffpunkt für Menschen mit Demenz, Angehörige sowie haupt- und ehrenamtlich Engagierte aus Pflege, Betreuung und Therapie sein.

Der dreitägige Kongress wird 24 Symposien umfassen, in denen ein breites Themenspektrum behandelt wird: Vorgesehen sind Vorträge zur Unterstützung und Vernetzung im ländlichen Raum, Beiträge über Partizipationsmöglichkeiten an Forschungsvorhaben, über demenzsensible Religionsgemeinden, über Trauma und Selbsterhaltung sowie über die Begleitung im Akutkrankenhaus. Seltene Demenzerkrankungen, Strategien in Bund und Ländern sowie viele weitere Themen laden zur Diskussion und zum Austausch ein. Sechs Workshops runden das Programm ab.

Am dritten Kongresstag wird erstmalig ein Engagierten- Preis verliehen. Darüber hinaus vergibt die DAlzG ihre mit 400.000 Euro dotierte Forschungsförderung 2022, sowie weitere 350.000 Euro für die Grundlagenforschung, die von der Förderstiftung Dierichs zur Verfügung gestellt werden.

Weitergehende Informationen zu diesem Kongress können auf dieser Internetseite nachgelesen werden. Auf dieser Website gibt es auch eine Möglichkeit, sich bereits jetzt für den Kongress anzumelden.