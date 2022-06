Empfang von Jürgen Dusel auch im Livestream

Berlin (kobinet) Am 21. Juni findet der diesjährige Jahresempfang des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung in Berlin statt. Der Jahresempfang, bei dem u.a. der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, eine Rede hält, kann auch per Livestream am 21. Juni 2022 ab 16:30 Uhr verfolgt werden.

"Der Livestream wird mit folgenden Assistenzen angeboten: Audiodeskription, Deutsche Gebärdensprache, Schriftsprache sowie Simultanübersetzung in Leichte Sprache", heißt es in der Ankündigung auf der Internetseite zum Jahresempfang von Jürgen Dusel.

Link zu weiteren Infos und zum Livestream