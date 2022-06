Lukas Krämer heute bei einfach Mensch im ZDF

Trier (kobinet) "Lukas Krämer (28) ist ein erfolgreicher YouTuber. Mit fünf Jahren erkrankte er an einer Meningitis. Nach der Schulausbildung arbeitete er in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Dort fühlte er sich jedoch unterfordert. Auch die Bezahlung von Werkstatt Angestellten kritisierte er scharf. Derzeit arbeitet Lukas Krämer als Social-Media-Experte bei der Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer", heißt es in der Ankündigung des Fernsehbeitrags mit Lukas Krämer, der heute am 18. Juni um 12:00 Uhr im ZDF im Magazin einfach Mensch ausgestrahlt wird und bereits ins Internet eingestellt ist.

"Seine Petition #StelltUnsEin läuft erfolgreich. 2020 startete er sie und stach damit quasi in ein Wespennest. Im Text der Petition übt er massive Kritik am Lohn in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung und an den Entwicklungsmöglichkeiten für die Betroffenen. Er plädiert dafür, dass alle Menschen mit Behinderung eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten und vor allem in den Werkstätten angemessen entlohnt werden", heißt es weiter in der Ankündigung des 15minütigen Sendebeitrags des ZDF.

Link zum Filmbeitrag in der Mediathek des ZDF