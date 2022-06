Appell an E-Scooter-Fahrer zum Tag der Verkehrssicherheit

Bonn (kobinet) Zum Tag der Verkehrssicherheit am 18. Juni startet die Selbsthilfeorganisation PRO RETINA Deutschland eine bundesweite Aktion für mehr Sicherheit auf Gehwegen. Im Fokus der Aktion stehen E-Scooter, die nicht ordnungsgemäß auf Bürgersteigen geparkt oder achtlos liegengelassen werden. Mit Anhängern, die an den Fahrzeugen angebracht werden, machen die Mitglieder von PRO RETINA die Nutzer auf die damit verbundene Gefahr für sehbehinderte und blinde Menschen aufmerksam. Ein Video, das über den QR-Code auf dem Anhänger abgerufen werden kann, beschreibt die Problematik anschaulich. Der Appell an die Nutzer lautet: „Fahre und parke fair!“

Auf dem Gehweg stehende oder liegende E-Scooter sind für sehbehinderte und blinde Menschen oft kaum oder gar nicht zu sehen. Und auch der Langstock, mit dem sich diese Menschen orientieren, hilft nicht immer, das Hindernis rechtzeitig zu entdecken. Eine Gefahr besteht auch, wenn der Bürgersteig schmal ist. Denn dann muss der Betroffene, um das Hindernis zu umgehen, auf die Straße ausweichen – ein unter Umständen lebensgefährliches Manöver. Mithilfe der Anhänger will PRO RETINA auf diese Gefahren hinweisen und an das Verantwortungsbewusstsein der Fahrer appellieren. Die Anhänger können an falsch geparkten oder auf dem Bürgersteig liegenden E-Scootern angebracht werden. "Es ist ja oftmals Gedankenlosigkeit, die andere in Gefahr bringt. Daher wollen wir aufklären, sensibilisieren und informieren, um den öffentlichen Raum für alle Verkehrsteilnehmer ein bisschen sicherer zu machen“, erklärt Dario Madani, Vorstandsvorsitzender von PRO RETINA.