IGEL-Podcast zur REHAB-Messe 2022 in Karlsruhe

Bad Segeberg/Karlsruhe (kobinet) In der aktuellen Episode Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) geht es um die REHAB-Messe 2022 in Karlsruhe. Der Inklusator und Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang sprach dazu mit Annika Gehrmeyer über die vom 23. bis 25. Juni in Karlsruhe stattfindende Messe.

"Die REHAB in Karlsruhe ist Tradition. Zum 21. Mal findet sie dieses Jahr statt - vom 23. - 25. Juni 2022. Die Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion in Karlsruhe erwirkt durch ihre Präsenz auch mehr Lebensqualität für Menschen mit Behinderung. Annika Gehrmeyer wird uns mehr über die Messe und die Herausforderungen 2022 erzählen", heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast zur REHAB

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast