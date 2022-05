LIGA Selbstvertretung Sachsen unterstützte WG-Gründung mit Mahnwache

Kesselsdorf (kobinet) Mit einer Mahnwache für bedarfsgerechte #Assistenzgerechtigket hat die LIGA Selbstvertretung Sachsen am 12. Mai die Gründung einer Wohngemeinschaft mit 4 Menschen mit Autismus-Beeinträchtigungen in Kesselsdorf bei Dresden unterstützt. Das teilte der Sprecher der LIGA Selbstvertretung Sachsen Jens Merkel den kobinet-nachrichten mit. Für Jens Merkel ist klar, dass die Bewohner genau wie Menschen ohne Beeinträchtigungen das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben gemäß Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention in Verbindung mit Artikel 13 des Grundgesetz haben.

"Der Kommunale Sozialverband als überörtlicher Sozialhilfeträger als zuständiger Kostenträger steht hier eindeutig in der Pflicht, die bedarfsgerechte Assistenzleistung zu erbringen. Jede/r der zukünftig 4 Bewohner*innen hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in einer Wohnform seiner/ihrer Wahl. Die LIGA Selbstvertretung Sachsen wird gemeinsam mit den Bewohner*innen solange um eine bedarfsgerechte #Assistenzgerechtigkeit kämpfen, bis der Kostenträger hier einlenkt", heißt es zu der Aktion in einer Presseinformation der LIGA Selbstvertretung Sachsen.

