IGEL-Podcast: Anlegen, Programmieren und führen lassen

Bad Segeberg (kobinet) Unter dem Motto "Anlegen, Programmieren und führen lassen", geht es in der aktuellen Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) des Inklusators Sascha Lang um den Navigürtel von Feelspace. Dieser bietet vor allem blinden und sehbehinderten Menschen neue Möglichkeiten der Mobilität und Navigation.

"Stell dir mal vor du legst einen Gürtel um, der dir mitteilt in welche Richtung du gehen sollst. Der dich unterstützt, die Straße gerade zu überqueren. Der dir hilft, im Wald dich zurecht zu finden. Der dich trotz deiner Blindheit über einen großen Platz führen kann. Der dich navigiert ohne Kopfhörer im Ohr. Ja alles das kann der Navigürtel von Feelspace. In unserer heutigen Episode stellen wir diesen Gürtel vor. Mehr Infos findest du unter www.feelspace.de. So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL).

