Aktion für faires Parken in Bad Tölz

Bad Tölz (kobinet) Behindertenparkplätze sind für eigens Berechtigte da – weil diese einfache Botschaft oftmals missachtet wird, haben sich die Behindertenbeauftragten der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach entschlossen, die Bürgerinnen und Bürger genau dafür mit einer Aktionswoche zu sensibilisieren. Am 11. Mai fand die Abschlussveranstaltung am Rathausplatz in Bad Tölz statt, wie der Inklusionsbotschafter und das Gemeinderatsmitglied in Lenggries, Markus Ertl, der sich bei der Aktion seinen ersten Sonnenbrand der Saison geholt hat, den kobinet-nachrichten mitteilte.

Initiatoren und Organisatoren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen waren der Behindertenbeauftragte Ralph Seifert und der Arbeitskreis für Menschen mit Behinderung. Bereits am 5. Mai fand die Auftaktveranstaltung in Miesbach statt. Parkplätze für Menschen mit Behinderung sollen den Berechtigten ermöglichen, am normalen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Parkplätze sind breiter, länger und leichter erreichbar positioniert. Auf diese Weise kann der Besuch bei einem Arzt, einer Kulturveranstaltung oder eben einfach das normale Einkaufen erleichtert werden. Trotzdem wird über die Regelungen hinweggegangen, wenn man "nur mal so schnell“ etwas erledigen muss. Was bei manchen als einfaches Kavaliersdelikt gilt, kann eine Geldbuße in Höhe von 55,00 Euro nach sich ziehen. Das Fahrzeug kann sogar kostenpflichtig abgeschleppt werden. Eine Parkberechtigung im Fahrzeug sichtbar anzubringen, aber selbst nicht berechtigt zu sein bzw. die Bezugsperson nicht mit im Auto ist, gilt nicht nur als Ordnungswidrigkeit. Das kann zu einer Geldstrafe von bis zu mehreren Tausend Euro wegen Missbrauch von Ausweispapieren führen, heißt es in der Presseinformation zu der Aktion.

Um auf den Missstand aufmerksam zu machen, wurden nun zwei Hinweiskarten erstellt, die künftig "Falschparkern“ unter den Scheibenwischer geklemmt werden können. Diese Karten liegen im Landratsamt und in den Gemeinden aus. Zur Aktion wurde auch ein Video erstellt:

