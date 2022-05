Bahnkundenverband unterstützt Protest gegen Diskriminierungen beim Bahnfahren

Berlin (kobinet) Der Deutsche Bahnkunden-Verband weist auf die Protestaktion "Diskriminierung beim Bahnfahren – Alltag für Menschen mit Behinderung!“" der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V. hin, die der Verband unterstützt. Seit einigen Jahren gibt es zwischen beiden Verbänden in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion eine enge Zusammenarbeit. Am 5. Mai findet die öffentlichkeitswirksame Protestaktion von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr vor dem Brandenburger Tor am Platz des 18. März in Berlin anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen statt.

Ab 14:00 Uhr startet dann am 5. Mai die traditionelle Demonstration zum Europäischen Protesttag am Brandenburger Tor. Sie führt über Unter den Linden und Spandauer Straße zum Roten Rathaus, wo ab 15:30 Uhr die Abschlusskundgebung beginnt. Von der Abschlusskundgebung wird phasenweise der Fernsehsender Alex Berlin berichten.

