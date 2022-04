Antworten auf Fragen zur Leichten Sprache

SAINT-NAZAIRE (kobinet) Einfache Sprache, Leichte Sprache - damit beschäftigen sich immer mehr Leute. Noch viel mehr haben jedoch auch immer wieder Fragen dazu. Sie möchten wissen was "Einfache Sprache" oder "Leichte Sprache eigentlich ist. Worin die Unterschiede zwischen beiden Formen bestehen - falls es sie denn gibt. Auf 24 der am häufigten gestellten Fragen antwortet Andrea Halbritter jetzt auf ihrem Blog.

Da geht es darum was "Einfache Sprache" und "Leichte Sprache" eigentlich sind und worin der Unterschied zwischen ihnen besteht. Es geht um das Texten in die leichte Sprachformen und um die Arbeit von Prüfgruppen. Auch über die vorhandenen Labels für Leichte Sprache wird geschrieben. Schließlich wird ebenso die Frage beantwortet, ob Verträge in Leichter Sprache eigentlich rechtsgültig sind.

Insgesamt gibt es zu diesem Thema 24 interessante Antworten, die HIER nachzulesen sind.