Anhörung zum inklusiven Arbeitsmarkt und zur Partizipation

Berlin (kobinet) Der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales führt im Rahmen seiner nächsten Sitzung am Montag, den 25. April von 14:00 bis ca. 15:30 Uhr eine öffentliche Anhörung zu einem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel "Potentiale nutzen - Inklusive Arbeitswelt stärken" und zu einem Antrag der Linksfraktion mit dem Titel "Volle und wirksame Partizipation von Menschen mit Behinderungen und deren Organisationen garantieren" durch. Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages unter www.bundestag.de ausgestrahlt und ist danach in der Mediathek abrufbar, wie es in der Tagesordnung für die Ausschusssitzung heißt.

