Bonn / Coburg (kobinet) Neu in einer unbekannten Stadt – in dieser Situation sind derzeit viele Ukrainer*innen. Mit kostenlosen Sportangeboten gibt der TV 48 Coburg den Geflüchteten neue Perspektiven: Freundschaften knüpfen, gemeinsam Sport machen und ein bisschen Alltag erleben. Die Aktion Mensch, die über dieses Angebot in ihrem Newsletter berichtet, hat das Projekt durch seine Sonderförderung mit 13.000 Euro unterstützt.

Link zum Beitrag der Aktion Mensch über das Angebot in Coburg