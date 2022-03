Ludwigsburg (kobinet) "Wie kann ich was bewegen: Lesung mit Raul Krauthausen", so lautet der Titel einer Online-Lesung, die am 8. April von 19:00 bis 21:00 Uhr stattfindet. Die Veranstaltung, die von Antonio Florio von Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg in Kooperation mit Bettina Krück vom Online-Inklusionskongress durchgeführt wird, ist kostenfrei.

https://www.bettina-krueck.de/event/onlinelesung/