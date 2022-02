Friedensbewegung

Berlin (kobinet) Ausführlich berichten die deutschen Medien heute über die Proteste der Zivilgesellschaft gegen die russische Invasion der Ukraine.

Über den Bericht von der Demonstration auf der Straße des 17. Juni setzt die Berliner Zeitung ein Foto von Julia Felker vor dem sowjetischen Ehrenmal. Gut sichtbar hält die 48-Jährige ein DIN-A4-Papier hoch.

Darauf steht: "It's your war, Putin, not of the Russian People". Sie ist Russin, stammt aus St. Petersburg und lebt seit 16 Jahren bei ihrem Mann in Berlin. Ihre klare Meinung zum Einmarsch der russischen Armee: "Das ist Putin. das ist nicht das russische Volk." Sie habe sich noch nie so sehr geschämt, Russin zu sein.