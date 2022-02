Impfpflicht im Privathaushalt

Hollenbach (kobinet) Kerstin S. (der tatsächliche Name ist kobinet bekannt) ist immer noch entsetzt. Für Ihren schwerstbehinderten Mann organisiert sie seit Jahren die Assistenz über das Arbeitgebermodell, finanziert über das Persönliche Budget. Im Team fehlt ohnehin seit Monaten eine Vollzeitkraft. Der Arbeitsmarkt ist in diesem Sektor wie leergefegt. Seit Wochen ist sie in Panik, weil im bestehenden Team eine ungeimpfte Frau Dienst macht. Nun hat sich eine Frau bei ihr beworben, die leider ebenfalls nicht geimpft ist. Diese ist sehr interessiert, ist sogar bereit, ein bestehendes Arbeitsverhältnis zu kündigen. Verständlicherweise will sie aber sicherstellen, dass sie auch nach dem 15. März arbeiten kann.

Frau S. ruft beim Gesundheitsamt an und will wissen, wie dort das Ermessen ausgeübt wird, ob sie dieser Frau, die sie aus der Notlage befreien könnte, zusagen kann. Beim Gesundheitsamt war man ratlos. Es wäre gar nicht sicher, ob das Gesetz im Privathaushalt Anwendung fände.

Die Katastrophe in der Katastrophe

Ein Kommentar von kobinet-Redakteur Gerhard Bartz

Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Ich bin für die Impfpflicht für alle, bei denen keine medizinisch fundierten Erkenntnisse dagegensprechen. Ich habe hohes Vertrauen in den Staat, der mich zur Impfung auffordert. Kein Verständnis habe ich dagegen dafür, dass die Politik die Versorgung von behinderten und alten Menschen gefährdet. Seit vielen Wochen ist bekannt, dass ambulant versorgte Menschen um ihre Existenz fürchten, dass stationäre Einrichtungen Bewohner entlassen müssen, weil das ohnehin knappe Personal durch das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 zwangsweise weiter reduziert werden muss. Gab es in der Geschichte unseres Landes schon mal ein ähnlich schlecht gearbeitetes Gesetz? Drei Wochen vor der Wirksamkeit Mitte März wissen die Gesundheitsämter, von deren Ermessen so viel Existentielles abhängt, noch nicht, ob es auch in der Häuslichkeit der Menschen greift. Im § 20a Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes ist von Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, die in Einrichtungen Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten, die Rede. Damit sind behinderte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bereits außen vor. Denn sie sind weder Pflegedienste noch Unternehmen und bieten schon gar nicht in Einrichtungen Dienstleistungen im ambulanten Bereich (welch eine Formulierung!) an. Dort, wo der behinderte Mensch schon im Eingangskriterium aussortiert wird, interessieren die Folgebuchstaben a) bis f) schon gar nicht mehr. Im Buchstabe f) werden zudem nur die behinderten Menschen erfasst, deren Kosten durch das Persönliche Budget abgerechnet werden. Die vielen, die heute noch die Kosten spitz abrechnen, hat der Gesetzgeber nicht mehr auf dem Schirm. Wer jedoch von einem ambulanten Dienst versorgt wird, hat eben Pech gehabt. Oder kann er sich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen? Schließlich wird er extrem benachteiligt, wenn der ambulante Dienst sich nicht die Arbeit machen möchte, die Gesundheitsämter um eine Ermessensentscheidung zugunsten des behinderten Menschen zu bitten.

Erfreulicherweise hat der Gesetzgeber diesmal Menschen mit Behinderung mit gedacht. Gleichwohl wird sofort klar, dass die Freude völlig unbegründet ist. Denn es ist ein Geschenk von trojanischer Auswirkung.

Was soll eigentlich mit den Menschen geschehen, die nach dem 15. März nicht mehr beschäftigt werden dürfen? Wird das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt? Wurde die Kündigung vom Arbeitnehmer veranlasst und führt zu einer Sperre? Oder ist es eine unbezahlte Freistellung? Der Gesetzgeber macht sich einen schlanken Fuß und überlässt die Ausführung den Gesundheitsämtern. Diese jedoch sind noch nicht informiert und heute schon heillos überlastet. Und von den Entscheidungen dieser Behörden soll also die Existenz behinderter Menschen abhängen?

Der Bundesverband ForseA hat die Gesundheitsminister von Bund und Länder angeschrieben. Die Bundestagsabgeordneten der Ausschüsse Gesundheit sowie Arbeit und Soziales erhielten Kopien davon. Geantwortet haben vier Mandatsträger aus Oppositionsparteien. War der Rest betretenes Schweigen?

Wenn ich sehe, wieviel Menschen mit behinderungsbedingtem Assistenzbedarf dieses Gesetz befürworten, frage ich mich, ob diese von einem Automaten wissen, bei dem man sich bei Bedarf Assistentinnen und Assistenten (Geimpfte wohlbemerkt) ziehen kann. Ein wenig mehr Solidarität mit jenen, denen der ambulante Dienst heute schon angekündigt hat, die Versorgung einzustellen, wäre durchaus angebracht.

Ich hoffe noch immer, dass das Gesetz schnellstmöglich zurückgezogen wird. Denn es trifft auch diejenigen, die in den letzten zwei Jahren mit die Hauptlast der Pandemie getragen haben. Für die wir geklatscht und von den Balkonen gesungen haben. Dass ausgerechnet diese nun mit der staatlichen Gewalt derart massiv konfrontiert werden, zeigt, wo Aktionismus hinführt. Es ist geradezu paradox: Die nichtbehinderte Gesellschaft jubelt gerade über Lockerungen. Ist deren Freiheit der Preis für die Bedrohungen des Restes? Wäre es doch logischer, diejenigen, die vorgeblich durch das Gesetz zu Schützenden einer Impfpflicht zu unterwerfen? Lassen sie sich dann immer noch nicht impfen, sehen sie ihrer Gefährdung bewusst ins Auge.

Nochmals. Ich bin für die Impfpflicht. Aber ein Gesetz, das einen Menschen einen ohnehin schlecht zu besetzenden Arbeitsplatz kostet und einen behinderten Menschen die Existenz in Freiheit, dieses Gesetz ist das Papier nicht wert, auf das es gedruckt wurde. Kerstin S. und mit ihr zahlreiche andere Menschen und ihre Angehörigen dürfen nicht länger einer Existenzangst ausgesetzt werden.

