Austausch zu personenzentrierten Leistungen in besonderen Wohnformen

Stuttgart (kobinet) Im Rahmen einer Online-Veranstaltungen lädt das Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) Stuttgart zu einer Veranstaltung zum Thema "Personenzentrierte Leistungen des BTHG – welche Möglichkeiten der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben Menschen in 'besonderen Wohnformen'?" ein. Der Austausch findet online am 24.02.2022 bzw. am 24.03.2022 statt.

Unter folgendem Link gibt's Infos zur Veranstaltung und zur Möglichkeit an der Vorbereitung mitzuwirken:

https://zsl-stuttgart.de/personenzentrierte-leistungen-des-bthg-welche-moeglichkeiten-der-gleichberechtigten-teilhabe-am-gesellschaftlichen-leben-haben-menschen-in-besonderen-wohnformen-2/