Es gibt noch viel in Sachen Barrierefreiheit zu tun

Bonn (kobinet) "Es gibt noch viel zu tun, denn Barrierefreiheit fehlt noch immer in vielen Lebensbereichen. Beim Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung fordern wir mehr Tempo für Inklusion. Du möchtest uns unterstützen und hast eine Projektidee? Dann bestelle jetzt ein Aktionspaket oder beantrage unsere Förderung für dein Projekt." Dies teilt die Aktion Mensch in ihrem aktuellen Newsletter mit und weist auf die bevorstehenden Aktivitäten zum diesjährigen Protesttag um den 5. Mai herum hin.

"2022 ist es so weit. Zum 30. Mal finden rund um den 5. Mai bundesweit Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt. 30 Jahre und nur ein bisschen weiter? Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und neue nationale Gesetze und Richtlinien traten in Kraft. Einiges hat sich entwickelt, bei anderen Themen gibt es noch viel zu tun. Eines davon ist die fehlende Barrierefreiheit in vielen Bereichen. Darauf möchte die Aktion Mensch gemeinsam mit vielen Verbänden, Organisationen und Initiativen 2022 aufmerksam machen – hoffentlich auch wieder mit echter Begegnung vor Ort", heißt es in der Ankündigung zum Protesttag und im Hinweis auf die Fördermöglichkeiten und Informationsmaterialien der Aktion Mensch.

Unter dem Motto "Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“ können für den Aktionszeitraum vom 23.04. – 08.05.2022 bei der Aktion Mensch Veranstaltungen angemeldet und mit Aktionsideen und Material unterstützt werden. In den Aktionspaketen für digitales und analoges Engagement sind unter anderem enthalten:

- Die Barriere-Checker*in-Ausstattung für Touren vor Ort mit Möglichkeiten zur Social Media-Anbindung.

- Ein Barrieren-Quiz für interessierte Bürger*innen und Informationsmaterial zum aktuellen Stand der Barrierefreiheit oder eben nicht Barrierefreiheit in Deutschland.

