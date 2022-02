IGEL-Podcast: Barrierefrei die Natur erleben – JA! Das Geht!

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "Barrierefrei die Natur erleben - JA! Das Geht!" So titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, die neueste Ausgabe des nun erschienenen Podcast. Dabei geht es um eine Aufzeichnung einer Online-Veranstaltung zu guten Nachrichten zum barrierefreien Naturerleben mit den Journalist*innen und Naturliebhaber*innen Dr. Sigrid Arnade und Hans-Günter Heiden im Rahmen des Projektes "Gute Nachrichten zur Inklusion" des NETZWERK ARTIKEL 3.

"Regelmäßig lädt Ottmar Miles-Paul mit seinem Projekt 'Gute Nachrichten zur Inklusion' zu spannenden Gesprächen ein. Hier geht es darum, die positiven Seiten der Inklusion hervorzuheben. Teil dieser Veranstaltungen ist auch der IGEL-Podcast. Am 21.01.2022 waren wir mit über 25 Besuchern wieder zusammen und machten Lust auf Urlaub. Barrierefreies Naturerleben war der Titel. Experten auf diesem Gebiet sind definitiv Hans-Günter Heiden und Sigrid Arnade", heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast zu guten Nachrichten zum barrierefreien Naturerleben.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast zum barrierefreien Naturerleben

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

