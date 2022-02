Weiterhin Freiwillige für Berlin 2022 gesucht

BERLIN (kobinet) Vom 19. bis 24. Juni 2022 werden in Berlin mehr als 4.000 Sportlerinnen und Sportler in mehr als 20 Sportarten bei den Special Olympics Nationalen Spielen Berlin 2022 an den Start gehen. Das Organisationskomitee wird dabei gut 3.000 freiwillige Helferinnen und Helfer ins Team holen, um den Athletinnen und Athleten beste Bedingungen zu bieten. Noch bis zum 25. März 2022 können sich diese freiwilligen Helfer bei den Nationalen Spielen 2022 der Special Olympics registrieren lassen.

Auf die Nationalen Spiele folgen dann im kommenden Jahr, ebenfalls im Juni, die Special Olympics World Games Berlin 2023. Mehr als 7.000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Delegationen aus der ganzen Welt kommen zum größten inklusiven Sportevent der Welt in die Bundeshauptstadt. Bis zu 20.000 Helferinnen und Helfer werden dann im Einsatz sein, mehr als bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland.

„Wir freuen uns, dass schon jetzt so viele Menschen als Volunteers dabei sein wollen. Sie sind gemeinsam mit unseren Athletinnen und Athleten das Herz unserer Veranstaltung. Getreu unseres Mottos zusammen unschlagbar wollen wir gemeinsam mit den vielen Freiwilligen eine einmalige Atmosphäre für alle Teilnehmenden schaffen. Um dies zu erreichen, braucht unser Volunteer Team noch Verstärkung. Kommt dazu und erlebt etwas Einzigartiges!“, sagt Sven Albrecht, Vorsitzender des Organisationskomitees der Weltspiele 2023 und Bundesgeschäftsführer bei Special Olympics Deutschland.

Registrieren kann sich jeder im Alter ab 16 Jahren. Auch Gemeinschaftsbewerbungen von Familien, Vereinen, oder Unternehmen sind möglich. Zudem können Menschen mit und ohne Behinderung ein Tandem-Team bilden.

Wer sich als Helferin, Helfer oder Helferteam bewerben möchte, kann das bis zum 25. März unter diesem Link tun.