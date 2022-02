kobinet-Monatsrückblick auf Januar 2022 im IGEL-Podcast

Bad Segeberg (kobinet) "Mit Kontinuität Vertrauen schaffen", so titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, die aktuelle Episode des Podcast, in der es im Monatsrückblick auf den Januar 2022 u.a. um neue Gesichter, Triage, Arbeit, Waldspaziergang, etc. geht. Auch die guten Nachrichten zur Inklusion kommen nicht zu kurz. Jeden 1. des Monats blickt Sascha Lang zusammen mit dem Redakteur der kobinet-nachrichten, Ottmar Miles-Paul, zurück auf die wichtigsten Nachrichten aus der Behindertenpolitik des vergangenen Monats.

"Aus dem vollen schöpfen, das durften wir für diese Episode. Rund 170 Nachrichten produzierten die kobinet Nachrichten im Monat Januar 2022. Kontinuität, neue Gesichter, Triage, Arbeit, Waldspaziergang, "Euthanasie" … die Vielfalt war wieder groß. Der kobinet Nachrichten Redakteur Ottmar Miles-Paul und Inklusator Sascha Lang, laden ein, auf eine spannende und unterhaltsame Reise durch die Nachrichten-Welt", heißt es in der Ankündigung des Podcast zum Rückblick auf die kobinet-nachrichten im Januar 2022.

Link zum Podcast mit dem Monatsrückblick auf Januar 2022

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast