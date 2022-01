Bericht über ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

Berlin (kobinet) Über 500 ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTBs) beraten nunmehr schon seit über vier Jahren behinderte Menschen. Die Journalistin Pat Christ hat nachgefragt, wie die Beratung läuft und welche Herausforderungen es während der Corona-Pandemie gibt. Herausgekommen ist ein Bericht im Sonntagsblatt, der nun online ist.

"Wenn Menschen mit Behinderung einen Rat brauchen, gehen sie gerne zu Menschen, die ebenfalls ein Handicap haben. Deshalb arbeiten in den speziellen 500 Beratungsstellen viele Behinderte und unterstützen sie in ihrem Wunsch nach fairer Teilhabe", schreibt Pat Christ in der Einleitung zum Artikel.

Link zum Artikel im Sonntagsblatt