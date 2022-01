Gedenken für Opfer des Nationalsozialismus durch Lebenshilfe Bayern

ERLANGEN (kobinet) In Bayern hatte die Lebenshilfe Bayern am 26. Januar in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Pandemie-bedingt konnte auch in diesem Jahr das Gedenken nur im kleinen Rahmen stattfinden. Aus diesem Anlass hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner dort eine Stele zum Gedenken an die homosexuellen Opfer enthüllen.

Lebenshilfe-Landesvorsitzende Barbara Stamm nahm diesen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus zum Anlass, um öffentlich zu erkären: „Alle Menschen haben das gleiche Recht auf Leben, Teilhabe und Selbstbestimmung – ob mit oder ohne Behinderung. Dafür wird sich die Lebenshilfe Bayern auch 60 Jahre nach ihrer Gründung weiterhin vehement einsetzen.“