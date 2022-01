Online-Seminar: Einführung in das Behinderten- und Sozialrecht

Jena (kobinet) "Einführung in das Behinderten- und Sozialrecht", so lautet der Titel eines Online-Seminars, das vom 21. bis 23. 2. jeweils von 9.00 – 15.00 Uhr von Horst Frehe im Rahmen eines Angebotes des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) für Berater*innen behinderter Menschen angeboten wird. Bis zum 20. Januar ist die Anmeldung hierfür noch möglich.

"Sie arbeiten als Berater*in in der Beratung von Menschen mit Behinderungen und kommen in ihrer Berufspraxis regelmäßig mit den unterschiedlichsten Problemen behinderter Menschen und ihrer Angehörigen in Berührung. Dann werden Sie gefordert sein, über rechtliche – insbesondere sozialrechtliche Fragen – aus allen Bereichen des Sozialrechts Auskunft geben zu müssen. Ziel ist es, Sie mit den rechtlichen Materialien vertraut zu machen. Dieses soll neben der Beschäftigung mit den Gesetzestexten auch durch eine eigenständige Gruppenarbeit mit beispielhaften Fällen erfolgen. Das Seminar soll eine erste Grundlage für die rechtliche Beratung legen. Rechtskenntnisse sind nicht erforderlich. Erste Erfahrungen aus der Beratungspraxis sind erwünscht", heißt es in der Ausschreibung für das Online-Seminar.

Link zur Ausschreibung mit dem Programm und den Kosten für das Seminar