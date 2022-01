Fotoreportage zum Alltag Persönlicher Assistenz

Bad Kreuznach (kobinet) Auf eine Fotoreportage zum Alltag von Persönlichen Assistent*innen und ihren Arbeitgeber*innen, für das noch weitere Mitwirkende gesucht wird, weist Cindy Davi vom Zentrum für selbstbestimmes Leben behinderter Menschen in Bad Kreuznach hin.

"Viele Menschen mit Behinderungen können viele Dinge, die für Menschen ohne Behinderung selbstverständich sind, nur bewältigen, weil sie Mitarbeiterinnen und MItarbeiter haben, die sie im Alltag begleiten. Diese Arbeitsverhältnisse des 'Persönlichen Assistenten' sorgen dafür, dass behinderte Menschen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen können und z.B. nicht in Heimen leben müssen. Dazu gehören z.B. so scheinbare Banalitäten wie 'einkaufen gehen', 'Fingernägel lackieren' oder 'Haare färben'. Meine Fotoreportage handelt von genau diesen 'Arbeitsverhältnissen', von denen ich auch nur erfahren habe, weil zwei meiner Töchter eine solche Tätigkeit ausüben, bzw. ausübten. Im weiteren Verlauf soll dieses Projekt auch dazu dienen, die Wichtigkeit dieser Arbeitsverhältnisse darzustellen. Dazu planen wir Ausstellungen und andere Veröffentlichungen. Wenn Du selbst Teil eines Arbeitgeber-Assistentenverhältnisses bist und dieses Projekt unterstützen möchtest, indem Du 'modelst', melde Dich gerne bei mir." So heißt es auf der Internetseite des Fotoprojektes.

Link zu einer ersten Fotoreportage und weiteren Infos zum Projekt