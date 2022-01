Qualifizierungsreihe zur Peer-Beratung: Wie ich bin, bin ich gut

Brühl (kobinet) Eine Qualifizierungsreihe zur Peer-Beratung unter dem Motto "Wie ich bin, bin ich gut!" bieten Ellen Romberg und Martina Bünger von März 2022 bis Juni 2023 an. Am 18. Januar um 17.00 Uhr und am 22. Januar um 10.00 Uhr finden Info-Veranstaltungen zur geplanten Qualifizierung mit Gebärden - und Schriftdolmetschung statt, wenn dafür ein entsprechender Bedarf angemeldet wird.

Link zur Ankündigung der Qualifizierungsreihe zur Peer-Beratung von Ellen Romberg

"Um uns und unsere Arbeitsweise vorzustellen und auch für ein erstes Kennenlernen haben wir zwei Termine per Zoom geplant. Diese sind:

Dienstag, 18.01.22 um 17.00 Uhr

Samstag, 22.01.22 Um 10.00 Uhr

Bitte melden Sie sich doch kurz per Mail unter [email protected] für eine dieser Informationsveranstaltungen an", heißt es in der Ankündigung für die beiden Orientierungsveranstaltungen.