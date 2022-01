kobinet-Monatsrückblick auf Dezember 2021 im IGEL-Podcast

Bad Segeberg (kobinet) "80, 40, 15" So titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, die aktuelle Episode des Podcast, in der es im Monatsrückblick auf den Dezember und im Jahresrückblick auf 2021 u.a. um einige Jubiläen, um das Krüppeltribunal, zwei großartige Menschen, aber auch um das Thema Gewalt an Menschen mit Behinderungen geht. Auch die guten Nachrichten zur Inklusion kommen nicht zu kurz. Jeden 1. des Monats blickt Sascha Lang zusammen mit dem Redakteur der kobinet-nachrichten, Ottmar Miles-Paul, zurück auf die wichtigsten Nachrichten aus der Behindertenpolitik des vergangenen Monats.

"80, 40, 15" - das ist nicht der Krüppelcode", heißt es in der Ankündiugng der 39. Episode des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Berichterstattung der kobinet-nachrichten im Dezember und auf das Jahr 2021. Weiter heißt es: "Die Überschrift lässt Platz für Spekulation … das ist gut so! Wir feiern in der 39. Episode viele Jubiläen, hören was es mit dem Krüppeltribunal auf sich hat. lassen 2 großartige Menschen hochleben, sprechen über Gewalt an Menschen mit Behinderungen, lassen die guten Nachrichten zur Inklusion auf uns wirken. Willkommen sagen: Sascha Lang (IGEL) und Ottmar Miles-Paul (kobinet-nachrichten)."

