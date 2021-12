Podcast Echt behindert: Deutschland auf die Finger klopfen

Köln (kobinet) "Deutschland auf die Finger klopfen – die Monitoring-Stelle für die UN-Behindertenrechtskonvention", so lautet der Titel der 36. Ausgabe des Podcast Echt behindert! der Deutschen Welle. "Britta Schlegel und Leander Palleit leiten in Deutschland die Monitoring-Stelle für die UN-Behindertenrechtskonvention. In 'Echt Behindert!' erzählen sie von ihrer Arbeit, ihren Möglichkeiten der Einflussnahme und von den Dingen, die sich in Deutschland dringend ändern müssen", wie es in der Ankündigung des aktuellen Podcast heißt.

"UN-Konventionen unterzeichnen ist einfach. Doch werden die dann auch mit Leben gefüllt? Im Fall der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es eine staatlich finanzierte Stelle, die ihre Umsetzung überwachen soll", heißt es weiter in der Ankündigung des Podcast.

