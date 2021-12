Bad Segeberg (kobinet) Hat die Definition von Behinderung etwas mit der Perspektive zu tun?" Dieser Frage geht der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, in der 37. Episode des IGEL-Podcast im Gespräch mit Sjaak Janssen aus den Niederlanden nach.

"'Hat die Definition von Behinderung etwas mit der Perspektive zu tun?' Bei dieser Frage denkt vielleicht der eine oder Andere, nehmen die das Thema Behinderung nicht ernst? Oh doch! Aber wir haben es in diesem Interview aus der gewohnten Form heraus gehoben, verlassen die Ebene des sichtbaren und gehen auf die mentale Stufe. Wir stellen uns die Frage: sind wir wirklich als Menschen mit einer Einschränkung behindert oder werden wir behindert? Und sollten wir behindert werden, ist das die Außenwelt oder sind wir das selber, die uns behindern. Sjaak Janssen gelingt es, uns eine neue Sicht auf die Behinderung zu geben.Traut euch auf diese Reise, sie wird einiges in euch bewirken!" So heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

