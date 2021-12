UN-Behindertenrechtskonvention im internationalen Erfahrungsaustausch

BERLIN (kobinet) Anfang Dezember war in Berlin die beeindruckende Ausstellung "INKuLtur - für Inklusion und kulturelle Teilhabe" zu sehen. Im Rahmen des Ausstellungsprogramms wurde auch ein online Podiumsgespräch veranstaltet, das in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Ukraine und Deutschland unter dem Thema "Inklusion ? Grenzen ? Los ! " durchgeführt wurde.

Zu diesem Thema wurde unter der Moderation des ABiD Pressesprecher für internationale Zusammenarbeit André Nowak und Projektkoordinatorin Nataliia Zviagintseva eine umfangreiche und interessante Diskussion geführt. An dieser beteiligten sich von deutscher Seite her der Direktor des Instituts für Behinderten & Teilhabe der Allgemeinen Behindertenunion in Deutschland (ABiD), Dr. Ilja Seifert, sowie die Vertreterin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL), Dr. Sigrid Arnade. Aus der Ukraine waren der Einladung zur Teilnahme an dem Erfahrungs- und Meinungsaustausch der Vorsitzender der Allukrainischen Organisation "Union der Behinderten Ukraine" Wassili Nazarenko und Larisa Baida, die Leiterin der Rechtsabteilung der Nationalversammlung der Behinderten der Ukraine, gefolgt.

Die in deutscher und russischer Sprache geführte Podiumsdiskussion wurde von Gästen aus der Ukraine und Deutschland sowie von Vertretern von Selbsthilfeverbänden in weiteren postsowjetischen Ländern miterlebt.

Alle, die sich für diese Podiumsdiskussion und den Erfahrungsaustausch zu diesem Thema interessieren, können sich nun seit gestern die Aufzeichnung der Diskussion auf dem YouTube-Kanal des Deutsch-Russischen-Austausches ansehen.