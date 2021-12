15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention

New York, USA (kobinet) Deutschland hat sie zwar erst am 26. März 2009 ratifiziert, aber am Abend des 13. Dezember 2006 - also vor 15 Jahren - erfolgte der Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die Rede ist von der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Martin Ladstätter vom österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS erinnert an dieses für behinderte Menschen so wichtige Datum.

"Heute vor exakt 15 Jahren erfolgte der Beschluss! Die Generalversammlung der UNO hat am 13. Dezember 2006 abends die UN-Konvention 'über die Rechte von Menschen mit Behinderungen' beschlossen. https://www.bizeps.or.at/un-konvention-verabschiedet/", berichtete Martin Ladstätter am Abend des 13. Dezember 2021 auf Facebook.

