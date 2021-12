Berlin (kobinet) "Trotz gesetzlicher Verpflichtung sind in Berlin immer noch 35 U-Bahnhöfe nicht #barrierefrei. ÖPNV ist kein Luxus, sondern Recht für alle! Bahnhöfe für Alle, anstelle von #WeilWirBarrierenLieben." Mit diesem Tweet macht die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) auf eine Social Media Aktion für einen barrierefreien Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Berlin auf Twitter aufmerksam.

Auf dem Plakat steht: "Niemand hat die Absicht diesen Fahrstuhl zu reparieren - #weilwirbarrierenlieben". In einem Herz steht BVG.

Link zum Tweet der ISL, mit dem diese auf die Aktion aufmerksam macht