Falschparker-Aktion muss verschoben werden

HAMBURG (kobinet) Nach vielen Maßnahmen der Behörden in Hamburg hat sich der Umgang mit E-Rollern in Hamburg seit dem 16. September nicht spürbar verbessert. Deshalb wollte der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (DSVH) insgesamt 3.000 Gelbe Karten jenen E-Rollern an den Lenker hängen, die Passanten behindern. Diese angekündigte Aktion muss vorerst abgesagt werden.

Grund dafür sind die gegenwärtigen Lieferschwierigkeiten in der Druckbranche. Deshalb konnten die „Gelben Karten“ nicht fristgerecht ausgeliefert werden.

Die Aktion soll zu einem passenden Anlass nachgeholt werden.