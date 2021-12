Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf umsetzen

Berlin (kobinet) Alexander Ahrens, Projektleiter bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) und Mitglied im Arbeitsausschuss des Deutschen Behindertenrat (DBR), appelliert an die Koalitionsparteien, ihre Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf zu halten und in die Tat umzusetzen – für mehr bauliche Barrierefreiheit in der Zukunft. Im Vorfeld der DBR-Welttagsveranstaltung am 3. Dezember hat der Deutsche Behindertenrat seine Mitglieder gefragt: Wie sähe eine Welt aus, in der Inklusion und Teilhabe keine Utopie sind? Was muss sich ändern, damit sich etwas ändert? #DBR3Dezember #KeineUtopie

"Mit der Ampelkoalition in einer neuen Regierung sollte einer Verpflichtung der Privatwirtschaft zur baulichen Barrierefreiheit nun nichts mehr im Wege stehen. Schließlich wurde dies behinderten Menschen im Bundestagswahlkampf von den jetzt regierenden Parteien zugesagt. Versprochen gebrochen?" So lautet das Statement von Alexander Ahrens.

