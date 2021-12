kobinet-Monatsrückblick auf den November 2021 im IGEL-Podcast

Bad Segeberg/Kassel (kobinet) "Keine Salami Taktik aber ohne UN-BRK im Koalitionsvertrag", so titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, die nunmehr 33. Episode des Podcast, in der es im Monatsrückblick auf den November natürlich auch um den Koalitionsvertrag geht, der am 24. November von SPD, Grünen und FDP vorgestellt wurde. Jeden 1. des Monats blickt Sascha Lang zusammen mit dem Redakteur der kobinet-nachrichten, Ottmar Miles-Paul, zurück auf die wichtigsten Nachrichten aus der Behindertenpolitik des vergangenen Monats. Nun ist der neueste Podcast mit dem Rückblick auf den Monat November 2021 erschienen, in dem es nicht nur um den Koalitionsvertrag, sondern u.a. auch um den Contergan-Skandal und den 65. Geburtstag von Dr. Sigrid Arnade geht.

"Das Warten hat ein Ende, der Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung liegt vor. 2 Seiten über Inklusion, konkrete Ideen und klare Worte, und das ohne den Begriff UN Behindertenrechtskonvention zu erwähnen. Was findet sich im Koalitionsvertrag wieder, wir beleuchten die einzelnen Themen mit kobinet-nachrichten-Redakteur Ottmar Miles-Paul. Der Contergan-Skandal war einer der schlimmsten der deutschen Nachkriegsgeschichte: Tausende Kinder kamen durch das Schlafmittel mit Fehlbildungen zur Welt. Nun hat sich die Eigentümerfamilie des Grünenthal-Konzerns entschuldigt. Am 27.11 vor 60 Jahren wurde das Mittel endlich vom Markt genommen. Was genau der Skandal war und warum das Thema auch seinen Platz im Koalitionsvertrag hat, erzählen wir in dieser Episode. Gute Nachrichten zur Inklusion haben ihren Platz genau so wie der 65. Geburtstag von Sigrid Arnade. Und was die Salami aus Marburg mit Braille zu tun hat … bei uns erfahrt ihr es", heißt es in der Ankündigung des 34minütigen Podcast mit dem Rückblick auf die behindertenpolitischen Nachrichten im November 2021.

Link zum Podcast mit dem Rückblick auf den November 2021

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast