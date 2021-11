Koalitionsvertrag im Inklusionscheck der Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Rund zwei Monate nach der Bundestagswahl hat die Ampel-Koalition die Ziele für ihre Regierungszeit benannt. Zum Thema Barrierefreiheit ist einiges dabei, zu Inklusion weniger. Was genau im Koalitionsvertrag steht und mit welchen Versprechungen die Parteien in die Wahl gegangen waren, hat die Aktion Mensch in ihrem Online-Spezial zur Bundestagswahl zusammengestellt. Hier findet man im Inklusionscheck neben dem Koalitionsvertrag auch eine Checkliste zu den Aussagen der Parteien in ihren Wahlprogrammen.

Link zum Inklusionscheck des Koalitionsvertrages der Aktion Mensch