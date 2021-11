IGEL-Podcast zu Herausforderungen taubblinder Menschen

Bad Segeberg (kobinet) "Was sind die Herausforderungen von taubblinden Menschen?" Dieser Frage geht der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, in seinem mittlerweile 32. Podcast nach. Im Gespräch mit Reiner Delgado vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) erfahren die Zuhörer*innen in dem 19minütigen Podcast eine ganze Menge über die Situation taubblinder Menschen.

"Die Hände sind die Augen, die Ohren und die Stimme des taubblinden Menschen. Leben und Kommunikation gehören untrennbar zusammen. Es ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen, sich mit anderen auszutauschen. Doch was passiert, wenn die wichtigsten Sinne einer Person stark beeinträchtigt sind? Wie kommunizieren taubblinde Menschen? Was sind die Herausfoderungen der taubblinde Menschen? Was ist unabdingbar? Wir sprechen in der 32. Episode mit Reiner Delgado über dieses Thema. Reiner Delgado ist Sozialreferent beim Deutschen Blinden und Sehbehindertenverband und dort u.a. für den Bereich Taubblindheit zuständig", heißt es in der Ankündigung der 32. Episode des IGEL-Podcast.

