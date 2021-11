Mensch zuerst sucht Unterstützungs-Person für Projekt zum selbstimmten Leben im Alter

Kassel (kobinet) Der bundesweit aktive Verein von Menschen mit Lernschwierigkeiten Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland sucht ab 1. Januar 2022 eine neue Unterstützungs-Person für sein Projekt "Ich lebe selbstbestimmt auch im Alter". Die Arbeitszeit beträgt 30 Stunden in der Woche. Bewerbungen können an Stefan Göthling an folgende E-Mail schickt werden: [email protected]

Das Projekt, für das eine neue Unterstützungs-Person gesucht wird, hat am 1. Oktober 2020 angefangen.

Die Bewerber*in sollte ein Studium der Sozialpädagogik oder eine ähnliche Ausbildung mit Erfahrungen in der Behindertenarbeit haben. Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2025. Eine Verlängerung ist eventuell möglich. Arbeitsort ist Kassel.

Die Stelle umfasst folgende Aufgabengebiete:

· Allgemeine Unterstützung der Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen mit Lern-Schwierigkeiten in dem Projekt „Ich lebe selbstbestimmt auch im Alter“ z. B. beim Schreiben von E-Mails, Briefen und Texten

· Anpassung und Abstimmung der Arbeitsaufträge auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Lern-Schwierigkeiten

· Erklären und Schreiben von Informationen in Leichter Sprache

· Unterstützung bei der Vorbereitung von Vorträgen und Texten für Außentermine

· Begleitung zu Außenterminen

· Vorbereitungen für das Steuerbüro

Mensch zuerst bietet:

· Eine vielseitige Aufgabe in einem interessanten Tätigkeitsfeld von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten

· Einblicke in die Arbeit der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung

behinderter Menschen

- Arbeit in einem Team

- Mensch zuerst achtet auf die Selbst-Bestimmung behinderter Menschen

Sie sind interessiert?

· Sie können und möchten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

mit Lern-Schwierigkeiten dabei unterstützen, ihre Arbeiten

gut und selbst-bestimmt zu machen

· Sie sind geübt, Leichte Sprache zu benutzen oder Sie wollen Leichte Sprache lernen

· Sie begegnen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten auf Augenhöhe

· Sie haben Erfahrung im Umgang mit dem PC

Dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbungs-Unterlagen per Post oder E-Mail

bis zum 07.12.2021 an Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V., Samuel-Beckett-Anlage 6, 34119 Kassel, Telefon: 0561 72 885 321, Ansprechpartner: Stefan Göthling, E-Mail: [email protected] Internet-Seite: www.menschzuerst.de

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt, heißt es in der Stellenausschreibung.