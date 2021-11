Jennifer Sonntags Blick mit anderen Augen auf die digitale Barrierefreiheit

Leipzig (kobinet) "Mit anderen Augen - Jennifer Sonntag zum Thema digitale Barrierefreiheit", so lautet der Titel eines aktuellen Beitrags von Jennifer Sonntag im mdr-Magazin Selbstbestimmt. "In ihrer TV-Kolumne spricht sie diesmal zum Thema digitale Barrierefreiheit. Sie zeigt anschaulich, was es braucht, damit blinde Menschen Internetseiten, Social Media-Kanäle oder PDF-Dokumente ungehindert nutzen können", heißt es im Text zum Fernsehbeitrag von Jennifer Sonntag.

"Digitale Orte könnten die barrierefreiesten und inklusivsten Orte der Welt sein, man muss sie nur dazu machen", sagt Jennifer Sonntag. In der aktuellen Sendung kommen neben Jennifer Sonntag u.a. auch Barbara Vieweg und Ottmar Miles-Paul zu Wort, die die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) schon seit über 30 Jahren aktiv begleiten und mitgeprägt haben.

