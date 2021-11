IGEL-Podcast von Veranstaltung zu guten Nachrichten zur Inklusion

Bad Segeberg (kobinet) "Was sind gute Nachrichten zur Inklusion?" So lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die das NETZWERK ARTIKEL 3 im Rahmen eines neuen Projektes am 3. November zusammen mit dem Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) Sascha Lang durchgeführt hat. Dabei kamen nicht nur viele Ideen für gute Nachrichten zur Inklusion zur Sprache, sondern das besondere daran war, dass die Veranstaltung als Podcast gestaltet und nun auch für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten, veröffentlicht wurde.

"Schluss mit meckern, lasst uns gute Nachrichten feiern. Ottmar Miles-Paul hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Natürlich gibt es noch lange nicht die Perfektion in der Inklusion, aber fangen wir mal an auch positiv zu denken. Die Macht der Anziehung sagt: wenn wir positiv denken, wird Positives geschehen. Die Auftaktveranstaltung zum neuen von der Aktion Mensch geförderten Projekt 'Gute Nachrichten zur Inklusion' fand am 03.11.2021 per Zoom statt. Rund 30 Interessenten teilten mit Ottmar Miles Paul vom Netzwerk Artikel 3 und dem Produzent und Moderator des IGEL-Podcasts, Sascha Lang, die guten Nachrichten zur Inklusion. Von Kumpels die zusammen feiern, über die Mitglieder des Behindertenbeirates, die nun im Stadtrat sitzen, bis hin zu einem Radiointerview bei dem es nicht um die Behinderung ging, hin zur Absenkung des Bürgersteigs in Frankfurt, weil es für alle Sinn machte… Die Bandbreite ist Enorm. Lasst uns alle kleine Schritte feiern, denn sie bringen uns immer ein Stückchen näher. Denn auch ein Tausendfüßler schafft es großes zu bewegen", heißt es in der Ankündigung für die mittlerweile 29. Episode des IGEL-Podcast.

