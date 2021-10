Warum Sexualität für behinderte Menschen kein blinder Fleck ist?

Halle (kobinet) "Auch wir Menschen mit Behinderungen stehen in erotischer Hinsicht nicht im 'Dunkeln'". Das sagt die TV-Moderatorin und Autorin Jennifer Sonntag bewusst als blinde Frau. "Ich erfahre die Annäherung an die Thematik inzwischen als selbstbestimmter und empowernd, da sich viele Betroffene zunehmend zu Wort melden und mit ihren Bedürfnissen zeigen", schreibt sie in einem Beitrag für die Zeitschrift für Sexualforschung, der nun auch online veröffentlicht wurde.

Selbstbestimmung und Selbstbehauptung heiße hier auch, sich vor übergriffigem Verhalten abgrenzen zu lernen und Ableismus entgegen zu wirken. "Die Fachliteratur hat sich in der Vergangenheit oft über uns, aber ohne uns, Gedanken über unsere Sexualität gemacht, was mich als Sozialpädagogin mit Behinderung doch manchmal etwas befremdete", schreibt Jennifer Sonntag. Deshalb freut sie sich, dass sie für die "Zeitschrift für Sexualforschung" in der Ausgabe 2021/03 einen Fachkommentar beisteuern durfte.

Der elektronische Sonderdruck steht zum Nachlesen unter folgendem Link bereit:

https://www.liebemitlaufmaschen.de/category/presse/