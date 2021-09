Camping für Alle Thema in der ZDF-Sendung Einfach Mensch

Mainz (kobinet) Camping wird bei Menschen mit einer Behinderung immer beliebter. Barrierefreie Campingplätze sind keine Seltenheit mehr. Wie funktioniert ein Urlaub im Zelt oder Wohnmobil mit dem Rollstuhl? Darum geht es in der nächsten Sendung Einfach Mensch, die am 2. Oktober um 12:00 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.

"Rolltuhlfahrerin Simone Lai ist das erste Mal Zelten. Camping hat auch Bernd Jost für sich entdeckt. Er reist mit seinem rollstuhlgerecht umgebauten Bus, und Andreas Barmbichler betreibt in Bayern einen barrierefreien Campingplatz", heißt es in der Ankündigung für die Sendung. Und weiter: "Simone Lai hatte mit 17 Jahren eine Hirnblutung und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Das Reisen hat die Bloggerin dennoch nicht aufgegeben. Zum ersten Mal macht die Stuttgarterin einen Camping-Urlaub mit einem Zelt. Bernd Jost liebt das Reisen mit seinem Bus. Seinen Camper hat der 47jährige Rollstuhlfahrer nach seinen Ideen ausrüsten lassen. Wegen der Pandemie macht er Urlaub in Bayern. Der Campingplatz Waging am See ist auf Menschen mit Behinderung eingestellt. Geschäftsführer Andreas Barmbichler hat dafür gesorgt, dass der 1951 eröffnete Platz vor einigen Jahren rollstuhlgerecht umgebaut wurde. Jährlich wird sein Platz vom ADAC auf Barrierefreiheit überprüft."

Die neue ZDF-Reportagereihe "einfach Mensch“ begleitet den Campingalltag zweier Rollstuhlfahrer auf verschiedenen Campingplätzen und zeigt gleichzeitig, welche Kriterien für sie wichtig sind.

"Einfach Mensch“ läuft immer samstags um 12:05 Uhr im ZDF sowie in der ZDF-Mediathek als auch unter der Marke 37 Grad auf Social Media und im Netz. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit Aktion Mensch, wie es in der Presseinformation zur Sendung heißt.