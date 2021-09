Video von der Aktion Du hast die Wahl am Brandenburger Tor

Berlin (kobinet) Unter dem Motto "Du hast die Wahl für eine menschenrechtliche Behindertenpolitik haben die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) und die LIGA Selbstvertretung am 15. September eine Aktion zur Wahl am Brandenburger Tor in Berlin durchgeführt. Nun haben die Kellerkinder, die die Aktion unterstützen, die Aktion und die behindertenpolitischen Forderungen zur Bundestagswahl in einem 18minütigen Video zusammengefasst.

Link zum Video von der Aktion mit Untertiteln https://youtu.be/x8beo-Udl-Y

Link zum Video von der Aktion mit Audiodeskription https://youtu.be/obaUrP-O59I