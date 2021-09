Berichte von vier Frauen über Barrieren beim Wählen

Bonn (kobinet) "Wählen mit Behinderung: Vier Frauen erzählen, welchen Barrieren sie begegnen", so lautet der Titel eines Beitrags, auf den die Aktion Mensch in ihrem Newsletter hinweist. "Wie finden sehbehinderte Menschen das gewünschte Kästchen auf dem Wahlzettel? In welchen Fällen dürfen Menschen mit Behinderung zu zweit die Wahlkabine betreten? Und kommt man mit Rollstuhl überhaupt ins Wahllokal? Vier betroffene Frauen berichten von den Barrieren auf dem Weg zu ihrer Stimmabgabe", heißt es in der Ankündigung des Beitrags.

Link zum Beitrag auf der Aktion Mensch Seite