IGEL-Podcast: Damit die Wahl auch blind gelingt

Bad Segeberg (kobinet) "Demokratie bedeutet, alle dürfen teilnehmen. Das ist allerdings in der Praxis nicht immer so umsetzbar, daher eine klare Diskrimination. Bis zu diesen Wahlen im September 2021 durften rund 85.000 Personen in Deutschland mit einer geistigen Einschränkung nicht mit wählen. Wahlen sollten so ausgerichtet sein, dass jeder selbstbestimmt daran teilnehmen kann. Blinde und Sehbehinderte können dies mit Hilfe der Wahlschablone. Ist die sicher genug?" Das fragt Sascha Lang u.a. in seinem 19. Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), der mittlerweile erschienen ist.

Im Gespräch mit Thorsten Resa vom DBSV, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, geht es auch um die Frage, ob die Barrierefreiheit bei der Nutzung von Wahlschablonen wie gewünscht ist.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast zum Thema blind Wählen

Link zu den bisher erschienenen IGEL-Podcasts