Reger Austausch beim Job-Speed-Dating

Berlin (kobinet) Über einen regen Austausch beim Job-Speed-Dating der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland im TUECHTIG in Berlin berichtet Alexander Ahrens. Der Organisator der Veranstaltung, die im Rahmen eines von der Aktion Mensch geförderten Projektes stattfindet, weist zudem auf einen kurzen Filmbericht hin, den der rbb heute Abend in der Abendschau senden will. Ein Drehteam war vor Ort und hat entsprechende Bilder und Stimmen eingefangen.

Mit den regelmäßig stattfindenden Job-Speed-Datings bringt die ISL behinderte Menschen, die Arbeit suchen, mit Arbeitgerber*innen zusammen, die behinderte Menschen einstellen wollen. Dabei kann die ISL auf gute Ergebnisse zurückblicken. Ca. 25 Prozent der behinderten Teilnehmer*innen der vergangenen Job-Speed-Datings haben zwischenzeitlich Jobs gefunden. Den Job-Speed-Datings geht ein eintägiger Schulungstag für die behinderten Arbeitssuchenden voraus, in dem sich diese auf das Job-Speed-Dating vorbereiten können und entspechende Tipps bekommen.