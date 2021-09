All Inclusive Podcast zu Diversität in den Medien

Bonn (kobinet) Ninia spricht im neuesten All Inclusive Podcast der Aktion Mensch mit den Journalistinnen Ferda Ataman und Judyta Smykowski über Inklusion in der deutschen Medienlandschaft.

"Medien spielen eine große Rolle dabei, wie wir die Gesellschaft um uns wahrnehmen. Dass besonders Menschen mit Behinderung oft nur in einem bestimmten Licht dargestellt werden, ist für Judyta Smykowski keine Neuheit. Und dass wir immer noch nur an der Oberfläche kratzen, wenn es darum geht, wie repräsentativ unsere Medienlandschaft eigentlich ist, beobachtet unsere Podcast-Gästin Ferda Ataman. In der neuen Folge von 'All Inclusive' sprechen die beiden Journalistinnen mit Moderatorin Ninia LaGrande darüber, wie divers die deutsche Medienlandschaft eigentlich ist – und dass wir noch einen langen Weg vor uns haben", heißt es in der Ankündigung des Podcasts.

