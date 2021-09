Neue Einschätzungskriterien zur Corona-Pandemie geplant

Berlin (kobinet) Die geplante Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als zentralem Maßstab für die Verhängung von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist bei Sachverständigen im Rahmen einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages auf breite Zustimmung gestoßen. Es gab jedoch auch Forderungen nach einer weitergehenden Differenzierung als dies bislang von der Bundesregierung und den Koalitionsfraktion geplant ist. Darüber berichtet der Informationsdienst Heute im Bundestag.

"Ursprünglich sollte Paragraf 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG) dahingehend geändert werden, dass sich die Schutzvorkehrungen gegen das Coronavirus an der Hospitalisierungsrate ausrichten. Ein Änderungsantrag von Unions- und SPD-Fraktion sieht nun als Kriterien eine nach Altersgruppen aufgeschlüsselte Sieben-Tage-Inzidenz, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die Entwicklung der Impfquote vor", heißt es in dem Bericht von Heute im Bundestag.

Während nach neuen Kriterien zur Einschätzung der Pandemie und für entsprechende Maßnahmen zu deren Einschränkung gesucht wird, befinden wir uns mittlerweile auch in Deutschland in der sogenannten vierten Welle. Das Robert Koch-Institut meldet seit einigen Wochen fast nur ansteigende Inzidenzwerte und auch heute am 2. September vermeldet das Institut mit 13.715 Corona-Neuinfektionen einen Anstieg im Vergleich zu Donnerstag vergangener Woche, als 12.626 Neuinfizierte gemeldet wurden. Die Zahl der Menschen, die derzeit in Kliniken intensivmedizinisch behandelt werden, hat mittlerweile die Marke von 1.100 überschritten, fast 600 davon müssen beatmet werden.