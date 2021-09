Auftaktveranstaltung: Ich will in meiner Kommune was verändern, aber wie?

Köln (kobinet) "Ich will in meiner Kommune was verändern, aber wie?", so lautet der Titel einer Online-Auftaktveranstaltung über Zoom von Selbstbestimmt Leben Behinderter Köln, um ins Gespräch darüber zu kommen, wie politische Teilhabe möglich wird und wie sich eigenes Engagement für eine zielgerichtete Umsetzung auszahlen kann. Die Online-Veranstaltung findet am 29. September von 17:00 bis 19:00 Uhr statt, um Anmeldung bis zum 22. September wird gebeten.

